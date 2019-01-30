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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28105,2820Avro6,03806,0390Sterlin6,90306,9370 ANKARA ABD Doları5,26005,3100Avro6,00506,0650Sterlin6,84306,9800

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28105,2820Avro6,03806,0390Sterlin6,90306,9370 ANKARA ABD Doları5,26005,3100Avro6,00506,0650Sterlin6,84306,9800


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