İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28105,2820Avro6,03806,0390Sterlin6,90306,9370 ANKARA ABD Doları5,26005,3100Avro6,00506,0650Sterlin6,84306,9800
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28105,2820Avro6,03806,0390Sterlin6,90306,9370 ANKARA ABD Doları5,26005,3100Avro6,00506,0650Sterlin6,84306,9800
30 Ocak 2019 Çarşamba 12:07