İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3040 5,3050 5,28105,2820Avro 6,06306,0640 6,03606,0370Sterlin 6,96807,0030 6,88206,9160İsviçre Frangı 5,31705,3430 5,27005,2960ANKARA ABD Doları 5,27505,3250 5,25505,3050Avro 6,02506,0850 6,0006,0600Sterlin 6,89907,0480 6,80806,9620
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3040 5,3050 5,28105,2820Avro 6,06306,0640...
30 Ocak 2019 Çarşamba 17:05