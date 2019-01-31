İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,23905,2400Avro6,03606,0370Sterlin6,85906,8940ANKARA ABD Doları5,21005,2700Avro5,99006,0600Sterlin6,77806,9370
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,23905,2400Avro6,03606,0370Sterlin6,85906,8940ANKARA ABD Doları5,21005,2700Avro5,99006,0600Sterlin6,77806,9370
31 Ocak 2019 Perşembe 09:38