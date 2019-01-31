İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,22805,2290Avro6,02006,0210Sterlin6,83506,8700 ANKARA ABD Doları5,20505,2550Avro5,97506,0350Sterlin6,76406,9160
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,22805,2290Avro6,02006,0210Sterlin6,83506,8700 ANKARA ABD Doları5,20505,2550Avro5,97506,0350Sterlin6,76406,9160
31 Ocak 2019 Perşembe 12:06