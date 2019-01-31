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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2810 5,2820 5,17505,1760Avro 6,0360...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2810 5,2820 5,17505,1760Avro 6,0360 6,03705,96205,9630Sterlin 6,88206,9160 6,77806,8120İsviçre Frangı 5,27005,2960 5,20205,2280ANKARA ABD Doları 5,25505,3050 5,15005,2200Avro 6,0006,0600 5,92505,9850Sterlin 6,80806,9620 6,7230 6,8690


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