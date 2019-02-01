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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2130 5,2140 Avro 5,9680 5,9690 Sterlin 6,8130 6,8460 ANKARA ABD Doları 5,1850 5,2350 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2130 5,2140 Avro 5,9680 5,9690 Sterlin 6,8130 6,8460 ANKARA ABD Doları 5,1850 5,2350 Avro 5,9200 5,9800 Sterlin 6,7240 6,8820
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