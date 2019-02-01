İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,19205,1930Avro5,94705,9480Sterlin6,78806,8220 ANKARA ABD Doları5,18005,2300Avro5,91505,9750Sterlin6,72406,8820
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,19205,1930Avro5,94705,9480Sterlin6,78806,8220 ANKARA ABD Doları5,18005,2300Avro5,91505,9750Sterlin6,72406,8820
01 Şubat 2019 Cuma 12:06