İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,22605,2270Avro5,98205,9830Sterlin6,81406,8470ANKARA ABD Doları5,20005,2500Avro5,94506,0050Sterlin6,75106,9030
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,22605,2270Avro5,98205,9830Sterlin6,81406,8470ANKARA ABD Doları5,20005,2500Avro5,94506,0050Sterlin6,75106,9030
04 Şubat 2019 Pazartesi 09:34