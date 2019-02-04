İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,22705,2280Avro5,99005,9910Sterlin6,81506,8500 ANKARA ABD Doları5,20505,2550Avro5,95006,0100Sterlin6,75606,8980
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,22705,2280Avro5,99005,9910Sterlin6,81506,8500 ANKARA ABD Doları5,20505,2550Avro5,95006,0100Sterlin6,75606,8980
04 Şubat 2019 Pazartesi 12:05