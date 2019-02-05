İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,19705,1980Avro5,93605,9370Sterlin6,75606,7900 ANKARA ABD Doları5,17505,2250Avro5,89505,9550Sterlin6,69106,8320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,19705,1980Avro5,93605,9370Sterlin6,75606,7900 ANKARA ABD Doları5,17505,2250Avro5,89505,9550Sterlin6,69106,8320
05 Şubat 2019 Salı 12:09