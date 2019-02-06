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219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
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Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,20905,2100Avro5,93805,9390Sterlin6,72906,7630ANKARA ABD Doları5,19505,2400Avro5,91005,9700Sterlin6,66006,8000

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,20905,2100Avro5,93805,9390Sterlin6,72906,7630ANKARA ABD Doları5,19505,2400Avro5,91005,9700Sterlin6,66006,8000


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