İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,20905,2100Avro5,93805,9390Sterlin6,72906,7630ANKARA ABD Doları5,19505,2400Avro5,91005,9700Sterlin6,66006,8000
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,20905,2100Avro5,93805,9390Sterlin6,72906,7630ANKARA ABD Doları5,19505,2400Avro5,91005,9700Sterlin6,66006,8000
06 Şubat 2019 Çarşamba 09:34