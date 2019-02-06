İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,21305,2140Avro5,94005,9410Sterlin6,73506,7690 ANKARA ABD Doları5,19005,2400Avro5,90505,9650Sterlin6,66006,8000
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,21305,2140Avro5,94005,9410Sterlin6,73506,7690 ANKARA ABD Doları5,19005,2400Avro5,90505,9650Sterlin6,66006,8000
06 Şubat 2019 Çarşamba 12:04