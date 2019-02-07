İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,22705,2280Avro5,95005,9510Sterlin6,74406,7780ANKARA ABD Doları5,21005,2600Avro5,91005,9700Sterlin6,70906,8490
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,22705,2280Avro5,95005,9510Sterlin6,74406,7780ANKARA ABD Doları5,21005,2600Avro5,91005,9700Sterlin6,70906,8490
07 Şubat 2019 Perşembe 09:33