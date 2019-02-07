İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24605,2470Avro5,96805,9690Sterlin6,75306,7870 ANKARA ABD Doları5,22505,2750Avro5,92005,9800Sterlin6,71106,8630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24605,2470Avro5,96805,9690Sterlin6,75306,7870 ANKARA ABD Doları5,22505,2750Avro5,92005,9800Sterlin6,71106,8630
07 Şubat 2019 Perşembe 12:05