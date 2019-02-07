İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2270 5,2280 5,2520 5,2530 Avro 5,9560 5,9570 5,9630 5,9640 Sterlin 6,7630 6,7970 6,7880 6,8220 İsviçre Frangı 5,2120 5,2380 5,2290 5,2560 ANKARA ABD Doları 5,2100 5,2600 5,2350 5,2850 Avro 5,9250 5,9850 5,9300 5,9900 Sterlin 6,7090 6,8490 6,6970 6,8480
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2270 5,2280 5,2520 5,2530...
07 Şubat 2019 Perşembe 16:58