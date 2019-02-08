İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,26705,2680Avro5,97505,9760Sterlin6,80706,8350ANKARA ABD Doları5,24005,2900Avro5,93505,9950Sterlin6,72606,8780
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,26705,2680Avro5,97505,9760Sterlin6,80706,8350ANKARA ABD Doları5,24005,2900Avro5,93505,9950Sterlin6,72606,8780
08 Şubat 2019 Cuma 09:37