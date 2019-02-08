İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24705,2480Avro5,95005,9510Sterlin6,75906,7920 ANKARA ABD Doları5,22505,2850Avro5,91505,9750Sterlin6,71106,8510
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24705,2480Avro5,95005,9510Sterlin6,75906,7920 ANKARA ABD Doları5,22505,2850Avro5,91505,9750Sterlin6,71106,8510
08 Şubat 2019 Cuma 12:03