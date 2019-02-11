İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,26105,2620Avro5,95605,9570Sterlin6,76906,8030 ANKARA ABD Doları5,24005,2900Avro5,92005,9800Sterlin6,71306,8540
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,26105,2620Avro5,95605,9570Sterlin6,76906,8030 ANKARA ABD Doları5,24005,2900Avro5,92005,9800Sterlin6,71306,8540
11 Şubat 2019 Pazartesi 12:02