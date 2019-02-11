İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2450 5,2460 5,2670 5,2680 Avro 5,9540 5,9550 5,9610 5,9620 Sterlin 6,7730 6,8070 6,7690 6,8030 İsviçre Frangı 5,2180 5,2440 5,2310 5,2570 ANKARA ABD Doları 5,2200 5,2700 5,2400 5,2900 Avro 5,9150 5,9750 5,9200 5,9800 Sterlin 6,7110 6,8510 6,7170 6,8580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2450 5,2460 5,2670 5,2680...
11 Şubat 2019 Pazartesi 17:09