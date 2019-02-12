İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,27505,2760Avro5,95605,9570Sterlin6,77106,8050ANKARA ABD Doları5,24005,2900Avro5,90505,9650Sterlin6,70006,8410
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,27505,2760Avro5,95605,9570Sterlin6,77106,8050ANKARA ABD Doları5,24005,2900Avro5,90505,9650Sterlin6,70006,8410
12 Şubat 2019 Salı 09:30