İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27805,2790Avro5,94705,9480Sterlin6,75506,7890 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91005,9700Sterlin6,69706,8430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27805,2790Avro5,94705,9480Sterlin6,75506,7890 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91005,9700Sterlin6,69706,8430
12 Şubat 2019 Salı 12:02