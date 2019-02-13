İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,24305,2440Avro5,94705,9480Sterlin6,75606,7900ANKARA ABD Doları5,22505,2750Avro5,91505,9750Sterlin6,69406,8280
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,24305,2440Avro5,94705,9480Sterlin6,75606,7900ANKARA ABD Doları5,22505,2750Avro5,91505,9750Sterlin6,69406,8280
13 Şubat 2019 Çarşamba 09:34