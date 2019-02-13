İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24505,2460Avro5,94405,9450Sterlin6,74706,7800 ANKARA ABD Doları5,22505,2750Avro5,91005,9700Sterlin6,69406,8280
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24505,2460Avro5,94405,9450Sterlin6,74706,7800 ANKARA ABD Doları5,22505,2750Avro5,91005,9700Sterlin6,69406,8280
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:01