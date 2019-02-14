İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28205,2830Avro5,97205,9730Sterlin6,77806,8140ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91505,9750Sterlin6,71906,8710
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28205,2830Avro5,97205,9730Sterlin6,77806,8140ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91505,9750Sterlin6,71906,8710
14 Şubat 2019 Perşembe 09:34