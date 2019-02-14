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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2550 5,2560 5,2980 5,2990...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2550 5,2560 5,2980 5,2990 Avro 5,9350 5,9360 6,0020 6,0030 Sterlin 6,7520 6,7860 6,7740 6,8080 İsviçre Frangı 5,2030 5,2290 5,2490 5,2750 ANKARA ABD Doları 5,2350 5,2850 5,2800 5,3400 Avro 5,9050 5,9650 5,9450 6,0150 Sterlin 6,7020 6,8540 6,7200 6,8840
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