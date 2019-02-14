İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2550 5,2560 5,2980 5,2990 Avro 5,9350 5,9360 6,0020 6,0030 Sterlin 6,7520 6,7860 6,7740 6,8080 İsviçre Frangı 5,2030 5,2290 5,2490 5,2750 ANKARA ABD Doları 5,2350 5,2850 5,2800 5,3400 Avro 5,9050 5,9650 5,9450 6,0150 Sterlin 6,7020 6,8540 6,7200 6,8840
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2550 5,2560 5,2980 5,2990...
14 Şubat 2019 Perşembe 17:03