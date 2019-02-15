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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27405,2750Avro5,94705,9480Sterlin6,72306,7570 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91005,9700Sterlin6,67306,8110

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27405,2750Avro5,94705,9480Sterlin6,72306,7570 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91005,9700Sterlin6,67306,8110
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