İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27405,2750Avro5,94705,9480Sterlin6,72306,7570 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91005,9700Sterlin6,67306,8110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27405,2750Avro5,94705,9480Sterlin6,72306,7570 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,91005,9700Sterlin6,67306,8110
15 Şubat 2019 Cuma 12:00