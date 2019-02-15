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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2980 5,2990 5,2710 5,2720 Avro 6,0020...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2980 5,2990 5,2710 5,2720 Avro 6,0020 6,0030 5,9370 5,9380 Sterlin 6,7740 6,8080 6,7220 6,7550 İsviçre Frangı 5,2490 5,2750 5,2110 5,2370 ANKARA ABD Doları 5,2800 5,3400 5,2450 5,2950 Avro 5,9450 6,0150 5,8950 5,9550 Sterlin 6,7200 6,8840 6,6710 6,8110



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