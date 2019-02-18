İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28805,2890Avro5,98305,9840Sterlin6,80706,8400ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro5,93506,0050Sterlin6,72806,8740
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28805,2890Avro5,98305,9840Sterlin6,80706,8400ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro5,93506,0050Sterlin6,72806,8740
18 Şubat 2019 Pazartesi 09:34