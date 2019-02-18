İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,30605,3070Avro6,00306,0040Sterlin6,81306,8480 ANKARA ABD Doları5,27005,3300Avro5,95506,0250Sterlin6,75806,9110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,30605,3070Avro6,00306,0040Sterlin6,81306,8480 ANKARA ABD Doları5,27005,3300Avro5,95506,0250Sterlin6,75806,9110
18 Şubat 2019 Pazartesi 12:01