İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31405,3150Avro6,01706,0180Sterlin6,84106,8750 ANKARA ABD Doları5,29005,3400Avro5,97506,0350Sterlin6,76106,9250
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31405,3150Avro6,01706,0180Sterlin6,84106,8750 ANKARA ABD Doları5,29005,3400Avro5,97506,0350Sterlin6,76106,9250
19 Şubat 2019 Salı 12:00