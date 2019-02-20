İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31105,3120Avro6,02706,0280Sterlin6,88906,9240 ANKARA ABD Doları5,28505,3350Avro5,98506,0450Sterlin6,83406,9820
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31105,3120Avro6,02706,0280Sterlin6,88906,9240 ANKARA ABD Doları5,28505,3350Avro5,98506,0450Sterlin6,83406,9820
20 Şubat 2019 Çarşamba 12:04