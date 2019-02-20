İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3020 5,3030 5,3050 5,3060 Avro 5,9950 5,9960 6,0200 6,0210 Sterlin 6,8530 6,8870 6,8990 6,9340 İsviçre Frangı 5,2680 5,2950 5,2910 5,3180 ANKARA ABD Doları 5,2850 5,3350 5,2900 5,3400 Avro 5,9650 6,0250 5,9850 6,0450 Sterlin 6,8020 6,9550 6,8350 6,9550
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3020 5,3030 5,3050 5,3060 Avro...
20 Şubat 2019 Çarşamba 16:56