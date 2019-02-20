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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3020 5,3030 5,3050 5,3060 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3020 5,3030 5,3050 5,3060 Avro 5,9950 5,9960 6,0200 6,0210 Sterlin 6,8530 6,8870 6,8990 6,9340 İsviçre Frangı 5,2680 5,2950 5,2910 5,3180 ANKARA ABD Doları 5,2850 5,3350 5,2900 5,3400 Avro 5,9650 6,0250 5,9850 6,0450 Sterlin 6,8020 6,9550 6,8350 6,9550
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