İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32105,3220Avro6,05206,0530Sterlin6,93806,9720 ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,01006,0700Sterlin6,88607,0280
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32105,3220Avro6,05206,0530Sterlin6,93806,9720 ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,01006,0700Sterlin6,88607,0280
21 Şubat 2019 Perşembe 11:59