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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32105,3220Avro6,05206,0530Sterlin6,93806,9720 ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,01006,0700Sterlin6,88607,0280

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32105,3220Avro6,05206,0530Sterlin6,93806,9720 ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,01006,0700Sterlin6,88607,0280
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