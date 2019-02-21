İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3250 5,3260 Avro 6,0200 6,0210 6,0580 6,0590 Sterlin 6,8990 6,9340 6,9390 6,9740 İsviçre Frangı 5,2910 5,3180 5,3040 5,3300 ANKARA ABD Doları 5,2900 5,3400 5,3000 5,3500 Avro 5,9850 6,0450 6,0100 6,0700 Sterlin 6,8350 6,9550 6,8740 7,0230
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3250 5,3260...
21 Şubat 2019 Perşembe 17:09