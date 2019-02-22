İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32705,3280Avro6,04706,0480Sterlin6,91106,9460 ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,00506,0650Sterlin6,85506,9970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32705,3280Avro6,04706,0480Sterlin6,91106,9460 ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,00506,0650Sterlin6,85506,9970
22 Şubat 2019 Cuma 12:06