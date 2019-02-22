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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3250 5,3260 5,3250 5,3260 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3250 5,3260 5,3250 5,3260 Avro 6,0580 6,0590 6,0420 6,0430 Sterlin 6,9390 6,9740 6,9030 6,9370 İsviçre Frangı 5,3040 5,3300 5,3040 5,3310 ANKARA ABD Doları 5,3000 5,3500 5,3000 5,3500 Avro 6,0100 6,0700 6,0000 6,0600 Sterlin 6,8740 7,0230 6,8550 6,9970
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