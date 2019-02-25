İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31605,3180Avro6,03606,0380Sterlin6,93406,9690ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro5,99506,0550Sterlin6,87307,0100
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31605,3180Avro6,03606,0380Sterlin6,93406,9690ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro5,99506,0550Sterlin6,87307,0100
25 Şubat 2019 Pazartesi 09:33