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Yerli stent yolda

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31905,3210Avro6,04106,0430Sterlin6,92806,9620 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,00006,0600Sterlin6,85106,9940

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31905,3210Avro6,04106,0430Sterlin6,92806,9620 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,00006,0600Sterlin6,85106,9940


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