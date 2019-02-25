İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31905,3210Avro6,04106,0430Sterlin6,92806,9620 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,00006,0600Sterlin6,85106,9940
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,31905,3210Avro6,04106,0430Sterlin6,92806,9620 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,00006,0600Sterlin6,85106,9940
25 Şubat 2019 Pazartesi 12:16