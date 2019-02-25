İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,32505,32605,30505,3060Avro 6,04206,04306,02906,0300Sterlin 6,90306,93706,91506,9500İsviçre Frangı 5,30405,33105,28805,3150ANKARA ABD Doları 5,30005,35005,29005,3400Avro 6,00006,06006,00006,0600Sterlin 6,85506,99706,85707,0110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,32505,32605,30505,3060Avro 6,04206,04306,02906,0300Sterlin...
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:05