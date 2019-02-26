İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31205,3130Avro6,03506,0360Sterlin6,95806,9930ANKARA ABD Doları5,29005,3400Avro6,00006,0600Sterlin6,89407,0370
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31205,3130Avro6,03506,0360Sterlin6,95806,9930ANKARA ABD Doları5,29005,3400Avro6,00006,0600Sterlin6,89407,0370
26 Şubat 2019 Salı 09:33