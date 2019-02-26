İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,30505,3060Avro6,03006,0310Sterlin6,95106,9870 ANKARA ABD Doları5,28005,3300Avro5,98506,0450Sterlin6,89907,0360
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,30505,3060Avro6,03006,0310Sterlin6,95106,9870 ANKARA ABD Doları5,28005,3300Avro5,98506,0450Sterlin6,89907,0360
26 Şubat 2019 Salı 12:00