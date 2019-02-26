İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3000 5,3010 Avro 6,0290 6,0300 6,0250 6,0260 Sterlin 6,9150 6,9500 6,9590 6,9940 İsviçre Frangı 5,2880 5,3150 5,2800 5,3070 ANKARA ABD Doları 5,2900 5,3400 5,2750 5,3250 Avro 6,0000 6,0600 5,9850 6,0450 Sterlin 6,8570 7,0110 6,9150 7,0500
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3000 5,3010 Avro...
26 Şubat 2019 Salı 17:21