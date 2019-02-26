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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3000 5,3010 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3000 5,3010 Avro 6,0290 6,0300 6,0250 6,0260 Sterlin 6,9150 6,9500 6,9590 6,9940 İsviçre Frangı 5,2880 5,3150 5,2800 5,3070 ANKARA ABD Doları 5,2900 5,3400 5,2750 5,3250 Avro 6,0000 6,0600 5,9850 6,0450 Sterlin 6,8570 7,0110 6,9150 7,0500


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