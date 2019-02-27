İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29905,3000Avro6,03206,0330Sterlin6,99907,0340ANKARA ABD Doları5,27505,3250Avro5,99006,0500Sterlin6,94207,0800
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29905,3000Avro6,03206,0330Sterlin6,99907,0340ANKARA ABD Doları5,27505,3250Avro5,99006,0500Sterlin6,94207,0800
27 Şubat 2019 Çarşamba 09:33