İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29705,2980Avro6,04006,0410Sterlin7,01107,0460 ANKARA ABD Doları5,27505,3250Avro6,00006,0600Sterlin6,94407,0880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29705,2980Avro6,04006,0410Sterlin7,01107,0460 ANKARA ABD Doları5,27505,3250Avro6,00006,0600Sterlin6,94407,0880
27 Şubat 2019 Çarşamba 12:00