İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3000 5,3010 5,2940 5,2950 Avro 6,0250 6,0260 6,0310 6,0320 Sterlin 6,9590 6,9940 7,0280 7,0640 İsviçre Frangı 5,2800 5,3070 5,2910 5,3170 ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,2700 5,3200 Avro 5,9850 6,0450 5,9900 6,0500 Sterlin 6,9150 7,0500 6,9650 7,1090
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3000 5,3010 5,2940 5,2950 Avro...
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:10