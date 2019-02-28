İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,32505,3260Avro6,06506,0660Sterlin7,06107,0970ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,02006,0800Sterlin6,99307,1380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,32505,3260Avro6,06506,0660Sterlin7,06107,0970ANKARA ABD Doları5,30005,3500Avro6,02006,0800Sterlin6,99307,1380
28 Şubat 2019 Perşembe 09:34