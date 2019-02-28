İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32005,3210Avro6,06806,0690Sterlin7,04107,0760 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,02006,0800Sterlin6,99307,1380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32005,3210Avro6,06806,0690Sterlin7,04107,0760 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,02006,0800Sterlin6,99307,1380
28 Şubat 2019 Perşembe 12:04