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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32005,3210Avro6,06806,0690Sterlin7,04107,0760 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,02006,0800Sterlin6,99307,1380

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32005,3210Avro6,06806,0690Sterlin7,04107,0760 ANKARA ABD Doları5,29505,3450Avro6,02006,0800Sterlin6,99307,1380
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