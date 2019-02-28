İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2940 5,2950 5,3220 5,3230 Avro 6,0310 6,0320 6,0710 6,0720 Sterlin 7,0280 7,0640 7,0320 7,0670 İsviçre Frangı 5,2910 5,3170 5,3180 5,3450 ANKARA ABD Doları 5,2700 5,3200 5,3000 5,3500 Avro 5,9900 6,0500 6,0250 6,0850 Sterlin 6,9650 7,1090 6,9940 7,1390
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2940 5,2950 5,3220 5,3230...
28 Şubat 2019 Perşembe 17:22