İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,34505,3460Avro6,08206,0830Sterlin7,07007,1050ANKARA ABD Doları5,30505,3550Avro6,03006,0900Sterlin6,99007,1350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,34505,3460Avro6,08206,0830Sterlin7,07007,1050ANKARA ABD Doları5,30505,3550Avro6,03006,0900Sterlin6,99007,1350
01 Mart 2019 Cuma 09:34