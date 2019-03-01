İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,09906,1000Sterlin7,05807,0940 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,04006,1100Sterlin7,00007,1570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,09906,1000Sterlin7,05807,0940 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,04006,1100Sterlin7,00007,1570
01 Mart 2019 Cuma 12:06